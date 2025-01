Novo presidente do CPB mira top 4 no quadro de medalhas em Los Angeles

José Antônio assume o lugar que, nos últimos oito anos, foi de Mizael Conrado. Bicampeão paralímpico de futebol de cegos, o paulista de 47 anos foi, também, vice-presidente do CPB entre 2009 e 2016, quando a entidade era comandada por Andrew Parsons, atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês). Conforme Mizael, o planejamento estratégico desenvolvido em 2017 para nortear as ações da entidade nos dois ciclos que viriam pela frente (2020 e 2024) foi determinante para os resultados nos Jogos.

"A gente revisitou a missão do CPB e trouxe a inclusão para o centro do propósito, que passou a ser, desde então, a promoção do esporte paralímpico - da iniciação ao alto rendimento -, e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Isso originou uma série de novos programas, como a Educação Paralímpica na Escola, que já capacitou mais de 62 mil professores no Brasil inteiro; os Centros de Referência, onde temos as escolinhas de esporte, que hoje são 74 no país, com mais de nove mil crianças atendidas; e o Festival Paralímpico, que passou a ser a porta de entrada do movimento paralímpico [para jovens com deficiência]", detalhou o agora ex-presidente.