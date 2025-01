O Flamengo goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, neste domingo (5) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (São Paulo), em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de futebol de base do mundo. Com este resultado o Rubro-Negro da Gávea lidera o Grupo 23 da competição.