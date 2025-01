Definidos os 18 convocados da seleção para o Mundial de Handebol

O Brasil assegurou vaga no Mundial de 2025 ao conquistar o título do Torneio Sul-Centro Americano, em janeiro do ano passado, com vitória na final sobre a Argentina, dona da casa. Esta será a 16ª participação consecutiva do país em Mundiais de handebol. O melhor desempenho brasileiro na história ocorreu na edição de 2019, quando terminou em nono lugar. A atual campeã mundial é a Dinamarca, um dos países sede, que se tornou o primeiro país a faturar o tricampeonato consecutivo em 2023. Na ocasião, o Brasil terminou a competição em 17º lugar.

O Mundial de handebol reunirá 32 seleções na primeira fase, divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Somente as três primeiras colocadas em cada chave avançarão à segunda fase - também em formato de grupos (serão quatro chaves com seis times cada). A partir daí, as duas melhores seleções em cada grupo garantirão vaga nas quartas de final (mata-mata). A decisão do título está programada para 2 de fevereiro, em Oslo (Noruega).