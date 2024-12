Cruzeiro vence italiano Trentino e fatura penta no Mundial de Clubes

O Sada Cruzeiro conquistou o pentacampeonato do Mundial de Clubes de Vôlei ao vencer o Trentino, time italiano que até este domingo (15) era o único maior campeão do torneio com cinco títulos. Os brasileiros bateram os italianos por 3 sets a 1 (parciais de 25/22, 20/25, 25/16 e 25/22) diante de mais de 8 mil torcedores nas arquibancadas da Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Foi a segunda vitória do time celeste contra a equipe europeia: na fase de grupos, o Cruzeiro já havia vencido de virada o time italiano no tie-break, por 3 sets a 2.