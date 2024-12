Guilherme Caribé fatura segunda prata no Mundial de piscina curta

O nadador baiano Guilherme Caribé voltou a subir ao pódio neste domingo (15), ao faturar a prata na prova dos 50 metros livre, três dias após ser vice-campeão nos 100m livre no Mundial de Natação em pisicina curta, em Budapeste (Hungria). O alteta de 21 anos completou os primeiros 25m da prova na terceira posição e na reta final arrancou de fora surpreendente, assegurando a prata ao completar a prova em 20s57, apenas 38 centésimos atrás do vencedor Jordan Crooks (Ilhas Cayman). O bronze ficou com o norte-americano Jack Alexy (20s61). O Brasil encerrou sua participação no Mundial com três pódios: além das pratas de Caribé, o paulista Caio Pumputis foi bronze esta semana nos 100m medley.