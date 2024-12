Bicampeão mundial de basquete, Amaury Pasos morre aos 89 anos, em SP

— Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) December 12, 2024

Em nota de pesar, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lamentou a morte do ícone da modalidade e declarou luto de três dias na entidade.

“O basquete está de luto. O Brasil e o mundo perderam nesta quinta-feira, 12 de dezembro, de madrugada, o ídolo e Hall da Fama da FIBA, Amaury Pasos. Aos 89 anos, o bicampeão mundial e único homem a ser por duas vezes MVP de uma Copa do Mundo, descansou, falecendo em São Paulo cercado por filhos, netos e familiares mais próximos”, disse a entidade.

Conhecido por sua técnica afinada, Amaury também foi lenda no basquete do Corinthians, onde foi bicampeão brasileiro e três vezes campeão paulista, entre 1966 e 1972. Em outubro passado, o Timão inaugurou um busto em homenagem a Amaury Pasos, no Ginásio Wlamir Marques, que contou com a presença do ex-atleta. O clube paulista também prestou homenagem a Amaury em mensagem publicada no Instagram.