Jornalista da EBC, Luciana Zogaib é eleita Melhor Narradora de 2024

A jornalista Luciana Zogaib, que integra o time de esportes dae da, foi eleita a Melhor Narradora de 2024 no Prêmio Melhores do Ano de Narração Esportiva. A premiação é organizada pelo perfil Narradores Brasil, que tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, e ocorre por votação popular.