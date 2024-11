CPB inicia votação do Atleta da Galera do Prêmio Paralímpicos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou que teve início, nesta terça-feira (26), o período de votação popular para a escolha do Atleta da Galera da 13ª edição do Prêmio Paralímpicos, que será entregue no dia 12 de dezembro em cerimônia realizada na casa de shows Tokio Marine Hall, em São Paulo.