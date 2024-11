A brasileira Marta, atacante e capitã do Orlando Pride (Estados Unidos), conduziu a conquista do título inédito para o clube na liga de futebol feminino, a NSWL (National Women’s Soccer League). Neste domingo (24), a equipe de Marta e das compatriotas Angelina e Adriana se sagrou campeã com vitória por 1 a 0 na final sobre o Washington Spirt. O gol do título foi de Barbra Banda, nascida em Zâmbia.