Brasil vai à final do Sul-Americano de Beisebol após 10 a 0 no Chile

A seleção brasileira de beisebol está apenas a uma vitória de garantir o bicampeonato no Sul-Americano de Beisebol em Lima (Peru), a primeira competição do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (21), na semifinal, o time comandado pelo técnico Ramon Ito aplicou 10 a 0 no Chile. A decisão do título será no sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no complexo Esportivo Andrés Avelino Cáceres, em Villa María del Triunfo, na capital peruana. O adversário do Brasil será o vencedor da outra semi (Argentina x Peru). A final continental terá t ransmissão ao vivo no canal da Federação Desportiva Peruana de Beisebol (FDPB).