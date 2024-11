O Corinthians fez valer o fator casa e saiu na frente do Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista de futebol feminino. Jogando em Itaquera na tarde desta sexta-feira (15), as Brabas do Timão triunfaram por 1 a 0 e ficaram em uma situação confortável para buscarem o seu quinto título na história da competição na próxima quarta-feira (20).