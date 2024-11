As paulistas Laura Pigossi e Beatriz Haddad abrem nesta sexta-feira (15) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a série de jogos Brasil x Argentina pelos playoffs da Billie Jean King Cup, principal torneio feminino de tênis entre nações. Após sorteio nesta quinta (14), ficou definida a ordem das partidas. Pigossi (129ª no ranking de simples) estreará às 15h (horário de Brasília) contra Solana Sierra (154ª) e, na sequência, Beatriz Haddad (17ª) enfrentará Jasmin Ortenzi (274ª).