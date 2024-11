Corinthians elimina São Paulo e vai à final do Paulistão Feminino

O Dérbi Paulista decidirá o campeão paulista feminino de futebol em 2024. Neste domingo (10), o Corinthians empatou com o São Paulo por 1 a 1, diante de quase 33 mil pessoas na Neo Química Arena. As Brabas se beneficiaram da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, há uma semana, no Canindé, para se garantirem na decisão. A equipe alvinegra, que busca o quinto título estadual, terá pela frente o Palmeiras, que eliminou a Ferroviária.

— Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) November 10, 2024

As corintianas conquistaram todos os troféus disputados até o momento no ano (Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores) e podem repetir 2024, quando foram campeãs quatro vezes na temporada. As Soberanas, por sua vez, caíram pela segunda vez para as mesmas rivais em um mata-mata em 2024. Elas perderam a decisão do Brasileiro para as Brabas.

É a terceira vez que Palmeiras e Corinthians decidirão um título entre as mulheres. Em 2021, as alvinegras conquistaram o Brasileirão batendo as Palestrinas. No ano passado, os rivais fizeram a final da Libertadores, com triunfo das Brabas na despedida do técnico Arthur Elias. As datas e locais das partidas serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A previsão é que os jogos ocorram nos próximos dias 15 e 20 de novembro.