Léo Ortiz e Gabriel Martinelli são convocados para a seleção

Militão e Rodrygo se machucaram na vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, neste sábado pelo Campeonato Espanhol. O zagueiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), enquanto o atacante apresentou uma lesão na coxa direita, cuja gravidade ainda não foi confirmada pela equipe espanhola.

Na próxima segunda-feira (11), os jogadores convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira inciam a preparação. No dia 14 de novembro o Brasil mede forças com a Venezuela no estádio Monumental de Maturin, e no dia 19 a equipe canarinho pega o Uruguai na Arena Fonte Nova, em Salvador.