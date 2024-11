Brasileira Nicole Silveira vence etapa da Copa da Ásia de skeleton

Nicole concluiu a primeira descida em 53s79, apenas cinco centésimos atrás de Meylemans, que fez o melhor tempo entre as 45 competidoras. A belga (que é noiva da brasileira) não foi bem na segunda volta, fazendo apenas a sexta marca. A gaúcha, por sua vez, cravou a segunda melhor parcial da série (54s56), ficando à frente da parceira no tempo combinado.

Entre as atletas participantes, estiveram a holandesa Kimberley Bos, atual campeã da Copa do Mundo de skeleton, e a alemã Hannah Neise, campeã olímpica de inverno nos Jogos de 2022, em Pequim (China). Bos terminou a prova deste sábado na quinta posição, enquanto Neise foi a nona colocada.

Na última sexta-feira (8), Nicole e Meylemans também fizeram dobradinha no pódio, mas com a belga em primeiro. A competição em PyeongChang, cidade-sede da Olímpíada de Inverno de 2018, serve como preparação para a Copa do Mundo da modalidade, que tem a primeira etapa no próximo dia 16, novamente na cidade sul-coreana.

Natural de Rio Grande (RS), mas residente no Canadá desde os sete anos, Nicole representou o Brasil na Olimpíada de Inverno de 2022, ficando em 13º lugar, melhor resultado de um atleta latino-americano no skeleton. A próxima edição dos Jogos será em 2026, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo.