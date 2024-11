Ministério do Esporte lança campanha para promover paz no futebol

O público que compareceu, na noite da última terça-feira (5), à Arena Fonte Nova, em Salvador, para acompanhar o jogo entre Bahia e São Paulo pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, percebeu que o setor Sudoeste da praça esportiva estava vazia. A ação fez parte da campanha Cadeiras Vazias e do Movimento de Ocupação pela Paz no Futebol, que tem o objetivo de promover a paz nos jogos de futebol.

— Ministério do Esporte (@EsporteGovBR) November 6, 2024

As 384 cadeiras vazias (nas quais foram colocadas camisas de diferentes times) tinham a intenção de representar as pessoas que perderam a vida por conta da violência no futebol entre os anos de 1988 e de 2023. Além disso, foi estendida na arquibancada uma imensa bandeira branca com a frase “A paz vai ocupar”.

“A campanha marca um passo importante no combate à violência nos estádios, promovendo o futebol e o esporte como espaço de união e segurança. Queremos que crianças, jovens, adultos e famílias possam torcer juntos e em paz. O objetivo é que o futebol seja um ambiente seguro, onde o amor pelo esporte supere rivalidades. O combate à violência é uma prioridade do Ministério do Esporte e do Governo do presidente Lula”, afirmou o ministro André Fufuca sobre a campanha, que foi lançada pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte.

A ação também contou com a presença de familiares de três torcedores que morreram em decorrência de atos violentos em estádios brasileiros, entre eles Ettore Marchiano, pai da torcedora palmeirense Gabriela Aneli, que perdeu a vida aos 23 anos no dia 8 de julho de 2023, e que afirmou: “É uma campanha que espero que tenha um efeito bem grande, para que acabemos com tudo o que está acontecendo. O estádio de futebol tem que ser um lugar para a pessoa festejar, comemorar, encontrar os amigos, extravasar e ir embora para casa em segurança”.