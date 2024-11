Novorizontino visita Chape de olho na liderança da Série B

Ocupando a vice-liderança da classificação com 60 pontos, a apenas dois do líder Santos, que mede forças com o Vila Nova, o Tigre do Vale sabe que um triunfo fora de casa o deixa muito perto do acesso para a próxima temporada da Série A.

Segundo o técnico da equipe, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Guarani na última rodada, a expectativa é que as próximas rodadas reservem desafios ainda maiores: “Os jogos vão ficando mais difíceis agora, mais decisivos, e vencer nessa hora é importante. Viemos de dois jogos com seis pontos, conseguimos manter uma gordura importante nesta reta final. Ainda há muitos jogos pela frente, muitos pontos em disputa, é uma vitória importante, mas ainda faltam alguns passos a serem dados”.

Do outro lado do gramado estará uma Chapecoense que tem um desafio diferente, o de garantir a permanência na Série B. Com 40 pontos, o Verdão do Oeste é o 13º colocado, a apenas quatro pontos do CRB, primeira equipe dentro do Z4 (zona do rebaixamento).