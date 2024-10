Osasco e Fluminense vencem segunda na Superliga Feminina de Vôlei

Em Santa Catarina, o Fluminense não tomou conhecimento do Abel Moda Vôlei, de Brusque, aplicando 3 a 0, com parciais de 25-14, 25-19 e 25-16. A equipe, que estreou derrotando o Pinheiros, teve a ponteira Amanda como destaque.

Quem tentou manter a invencibilidade, depois de uma estreia vitoriosa, foi o Flamengo. No entanto, mesmo atuando diante de sua torcida no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o time foi derrotado pelo Maringá por 3 sets a 1, com parciais de 27-25, 23-25, 25-23 e 25-12. A melhor em quadra foi a ponteira Natália, da equipe paranaense. Os dois times agora têm uma vitória e uma derrota na competição.