Seleção vai se preparar em Belém para próximos jogos das Eliminatórias

"Além da distância, contaremos, com certeza, com o carinho do torcedor paraense, que isso já ficou demonstrado quando a Seleção Brasileira esteve no início das eliminatórias. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. A nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamento, que nos possibilite realmente chegar na Venezuela e fazer um grande jogo", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF.