Tênis de mesa: Calderano avança às oitavas de WTT Champions na França

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recém- pentacampeão sul-americano, o mesatenista carioca Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Champions Montpellier (França) e avançou às oitavas de final nesta quarta-feira (23). Número 6 do mundo, o brasileiro despachou o sul-coreano Lin Jonghoon (30º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/8, 12/10 e 11/3).

Calderano volta a competir na sexta (25) em horário ainda a ser definid0. Ele enfrentará o vencedor doa partida entre o canadense Edward Ly (36º) e o alemão Patrick Franziska (11º) programada para às 11h20 (horário de Brasília) de quinta (23).