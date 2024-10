Meio-campista Matheus Pereira é convocado para seleção brasileira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O camisa 10 do Cruzeiro Matheus Pereira é o mais novo convocado da seleção brasileira na próxima terça-feira (15), no duelo contra o Peru, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatória da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para a vaga de Lucas Paquetá, que terá de cumprir suspensão.

Paquetá levou o segundo cartão amarelo no confronto contra o Chile, na noite de quinta (10), quando o Brasil venceu os chilenos de virada, por 2 a 1, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique. Isso após o susto no primeiro minuto do jogo, quando o Chile abriu o placar após cabeçada de Vargas.