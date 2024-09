Dorival Júnior convoca seleção para jogos das Eliminatórias

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (27) a convocação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 10 de outubro no Nacional de Santiago, e diante do Peru, cinco dias depois no Mané Garrincha, em Brasília.

As três grandes novidades da lista são o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e os laterais Abner, do Lyon (França), e Vanderson, do Monaco (França).