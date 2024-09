Guilherme Queiroz marca e Brusque derrota Amazonas na Série B

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brusque se valeu do fator casa para derrotar o Amazonas por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (23) no Gigantão das Avenidas, em Santa Catarina, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que foi transmitida ao vivo pela

Esta vitória foi de grande importância para um Quadricolor que luta partida a partida para deixar a zona do rebaixamento e que, com o triunfo desta segunda, chegou aos 29 pontos, na 17ª colocação. Já a Onça permanece com 39 pontos, ocupando agora a 10ª posição.