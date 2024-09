TV Brasil transmite jogo decisivo entre Corinthians e São Paulo

A TV Brasil transmite neste domingo (22), a partir das 9h15, o último jogo da grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino entre Corinthians (SP) e São Paulo (SP). Em 2024, os telespectadores da emissora pública acompanharam todas as emoções da competição que reuniu 16 times da elite do futebol feminino brasileiro. Para a última partida da final, diretamente da Neo Química Arena, a TV Brasil escalou um time de mulheres para a cobertura. A partida terá a narração de Luciana Zogaib, os comentários de Brenda Balbi e a reportagem em campo de Marilia Arrigoni.

No jogo de ida, as brabas saíram na vantagem na disputa pelo título ao vencer as soberanas no estádio do Morumbi pelo placar de 3x1, com gols de Millene e Victória Albuquerque. Já a equipe são paulina conseguiu descontar com um gol de Ariel Godoi, marcado aos 49 do segundo tempo. Agora, as duas equipes se enfrentam no famoso Itaquerão, a partir das 10h de domingo.

A equipe do Corinthians tenta manter a sua hegemonia no cenário do futebol feminino buscando o hexacampeonato. Já as jogadoras do São Paulo sonham em levantar a taça pela primeira vez. Os dois times já estão classificados para a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino de 2025 e as vencedoras levam R$ 1,5 milhão para casa, enquanto as vice-campeãs faturam R$ 750 mil em premiação.