Corinthians é hexacampeão brasileiro de futebol feminino

O Corinthians ganhou do São Paulo por 2 a 0 na manhã deste domingo (22) na partida de volta da final do Brasileiro feminino e faturou o hexacampeonato. A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Depois de ganhar do rival por 3 a 1 no Morumbi na partida de ida, as Brabas do Timão, como a equipe feminina do Corinthians é chamada, poderiam até perder por 1 gol de diferença para confirmar o título no tempo regulamentar. Mas as donas da casa, com o apoio da Fiel Torcida que lotou a Neo Química Arena, foram melhores durante praticamente todo o jogo.

A torcida do Corinthians quebrou o recorde de público do futebol feminino. Estiveram presentes 44.529 torcedores.