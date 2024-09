Corinthians e São Paulo decidem Brasileiro feminino da Série A1

As Brabas do Timão chegam ao jogo final com uma vantagem considerável, após triunfarem na ida por 3 a 1, no último domingo (15) no estádio do Morumbis. Com o resultado a equipe do Parque São Jorge pode até perder por um gol de diferença que fica com o troféu. Já as Soberanas buscam ao menos um triunfo por dois gols de diferença para levar para as cobranças de pênaltis. Para garantir o troféu ao final dos 90 minutos, o São Paulo tem que vencer por uma diferença de ao menos três gols de diferença.

Corinthians e São Paulo decidem no próximo domingo (20), a partir das 10h (horário de Brasília), quem fica com o título da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. E atransmite ao vivo a decisão da competição direto de Itaquera.

Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (20) para promover a partida, o técnico do São Paulo, Thiago Viana, admitiu o grande desafio que espera sua equipe nesta decisão, e afirmou que ele prepara uma estratégia especial para sair com o título: “É um grande desafio. Acho que, para nós, é o maior desafio da temporada. Sem dúvida nenhuma. Pensamos muito jogo a jogo. Então a estratégia é definida de acordo com o adversário, de acordo com o resultado, de acordo com o que precisamos buscar no segundo jogo. Sem dúvida nenhuma, é uma mescla do equilíbrio com a consistência que nos trouxe até a final”.

Já o comandante do Corinthians, Lucas Piccinato, tentou afastar qualquer ar de favoritismo apesar da vantagem construída na partida de ida. Segundo o técnico das Brabas, é necessário ter em mente que este é um clássico, no qual o imponderável pode aparecer: “Será um jogo extremamente complicado, de detalhes, como todo clássico é. E esperamos que estejamos em uma manhã iluminada para que possamos sair com o título”.