Flu sai na frente do Atlético na luta por vaga na semi da Libertadores

Com este resultado, o Tricolor joga a partida de volta das quartas, na próxima quarta-feira (25) em Belo Horizonte, com a possibilidade de avançar na competição mesmo em caso de empate. Já o Atlético tem a obrigação da vitória para conseguir se classificar.

Diante de mais de 54 mil torcedores, o Fluminense garantiu a vitória com um gol de Lima. O meio-campista marcou de cabeça, aos 42 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Keno pela ponta esquerda.

Empate no Nilton Santos

Também no Rio de Janeiro, mas no estádio Nilton Santos, Botafogo e São Paulo ficaram no 0 a 0 em partida transmitida pela Rádio Nacional. Agora o Alvinegro e o Tricolor voltam a medir forças em busca da classificação para a semifinal da Libertadores na próxima quarta no estádio do Morumbis.