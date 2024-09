Brasileiro feminino: São Paulo e Corinthians iniciam disputa do título

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com transmissão ao vivo da, São Paulo e Corinthians começam a decidir o título do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo (15) no estádio do Morumbis.

Esta decisão coloca frente a frente uma equipe que chega pela primeira vez à final da competição, o São Paulo, e outra que detém o maior número de títulos do torneio nacional, o Corinthians (que já levou o troféu para casa em cinco oportunidades).