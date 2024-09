TV Brasil transmite primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

transmite neste domingo (15), a partir das 9h30, o primeiro jogo válido pela grande final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que será disputado entre São Paulo (SP) e Corinthians (SP). A partida terá a narração de Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi.

A bola rola a partir das 10h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em uma edição inédita, a equipe do Corinthians tenta manter a sua hegemonia no cenário do futebol feminino, que se comprova pelos quatro títulos conquistados já conquistados na participação em finais. Enquanto isso, as jogadoras do São Paulo sonham em levantar a taça pela primeira vez, após uma classificação emocionante nos pênaltis na semifinal contra com três defesas da goleira Carlinha.