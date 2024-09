Rádio Nacional transmite jogo entre líder Botafogo e Corinthians

Ocupando a ponta da classificação com 50 pontos, o Botafogo chega mais descansado, pois seu último compromisso pelo Brasileiro foi antes da parada para a última Data Fifa, um triunfo de 2 a 0 sobre o Fortaleza. Além disso, o Alvinegro está embalado, com três vitórias nos últimos cinco jogos pela competição nacional.

Tentando permanecer na ponta da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Corinthians, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (14) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo conta com transmissão ao vivo da

Para este compromisso a equipe de General Severiano não poderá contar com o volante Gregore e nem com o técnico Artur Jorge, que cumprem suspensão. A equipe deve ser comandada pelos auxiliares Franclim Carvalho e João Cardoso. Mas o Botafogo pode ter as estreias de Alex Telles, Vitinho e Adryelson, que acabam de ser contratados.

Já o Corinthians chega ao confronto após uma classificação heroica para a semifinal da Copa do Brasil. O Timão, que ainda está vivo em três competições, vive um momento complicado no Brasileiro, pois ocupa a 17ª colocação com 25 pontos. Para deixar a zona do rebaixamento o time comandado pelo técnico Ramón Diaz precisa vencer.

Série B na TV Brasil

O sábado também terá bola rolando na tela da TV Brasil, mas pela Série B do Brasileiro. A emissora pública transmite, a partir das 17h, Paysandu e Guarani. As duas equipes chegam ao confronto lutando para fugir do rebaixamento.