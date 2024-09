João Fonseca vence e Brasil larga na frente da Bélgica na Copa Davis

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brasil segue vivo na Copa Davis após a vitória de João Fonseca sobre o belga Raphael Collignon por 2 sets a 1 (6-3, 6-7 e 6-3) em 1h51 de partida na manhã deste sábado (14), em Bolonha, na Itália. O triunfo do tenista carioca faz o país largar na frente no duelo com a Bélgica, que ainda terá mais dois confrontos ao longo do dia. Thiago Monteiro encara Zizou Bergs e, posteriormente, ocorre o duelo de duplas.

Fonseca, de 18 anos, chegou à sua segunda vitória em três jogos de Copa Davis neste ano. O tenista, que vem sendo um dos destaques do país em 2024, galgando posições no ranking (é atualmente o número 158 do mundo), já havia derrotado o holandês Botic Van de Zandschulp na última quinta-feira.