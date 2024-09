Isaquias Queiroz é campeão brasileiro de canoagem velocidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz conquistou, nesta quinta-feira (12) em Lagoa Santa (Minas Gerais), a medalha de ouro da prova do C1 1000 metros do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade. O baiano, que defendeu as cores do Flamengo na competição, completou a prova em 4min01s870.

“Senti muito cansaço, pesa muito o 1000 metros, é uma prova que já é desgastante quando estou preparado, imagina sem estar preparado direito [por ter ficado um tempo afastado dos treinos após os Jogos de Paris]. Mas mesmo assim sabia que era uma questão só de fazer a prova corretamente, não precisava ir muito forte ali no começo, era só manter um ritmo equilibrado e, no final, meus adversários cansariam mais do que eu”, declarou o campeão brasileiro.