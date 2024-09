Em situações opostas na Série B, CRB e Sport medem forças

A equipe da casa chega pressionada à partida, pois ocupa a 17ª posição com 25 pontos. Porém, caso some os três pontos no Rei Pelé, o Galo da Praia deixará o Z4 (zona de rebaixamento), assumindo a 15ª colocação.

Para esta partida o CRB contará com a estreia de seu novo técnico, Bruno Pivetti, que veio do Náutico. O primeiro desafio do novo comandante do Galo é interromper uma longa série negativa da equipe, que nas últimas nove rodadas somou apenas um ponto.

Do outro lado do gramado estará um Sport que está muito bem posicionado na briga por uma vaga para garantir o acesso à Série A do Brasileiro. Após derrotar o Avaí por 2 a 0 na última rodada, o Leão ocupa a 6ª posição da classificação com 38 pontos. Assim, caso some três pontos nesta quarta, o time de Recife fica colado no Vila Nova, 4º colocado com 42 pontos.