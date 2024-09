América-MG recebe lanterna Guarani pela Série B do Brasileiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em lados opostos da tabela, o 9º colocado América-MG pega o lanterna Guarani, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (8) no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atransmite ao vivo.

O América-MG, que vem de derrota para o Mirassol na estreia do técnico Lisca, quer vencer em casa para entrar de vez na briga pelo G4 (zona de classificação para o acesso à Série A do Brasileiro). Em caso de triunfo o Coelho chega aos 38 pontos, encostarndo no pelotão de frente da competição.