Sábado para assistir e experimentar esporte paralímpico no Ibirapuera

A reportagem da Agência Brasil encontrou Mariana e Giulia sentadas em cadeiras de rodas, tentando arremessar uma bola ao cesto, no esporte chamado de basquete em cadeira de rodas. “É um esporte muito difícil, mas minha sobrinha está fazendo vários pontos. Ela é muito boa e eu sou terrível [nesse esporte]”, brincou a tia. “Esse espaço aqui é genial e um incentivo para a gente conhecer os esportes e dar mais atenção para as Paralímpiadas. A gente sempre tenta colocar ela [a sobrinha] para conhecer os esportes. E trazer ela para essa realidade, que não é tão comum, é genial”, disse a tia.

Neste sábado (30) de muito sol em São Paulo, Mariana Prado, 28 anos, e sua sobrinha Giulia, 9 anos, decidiram passear pelo Parque Ibirapuera, na capital paulista. Foi então que elas se depararam com uma estrutura especial: uma arena com um telão que estava transmitindo ao vivo os jogos das Paralimpíadas de Paris. Ao lado desse telão, foi montada uma arena paradesportiva, onde ambas puderam experimentar como é praticar um esporte paralímpico.

Giulia, por sua vez, que nunca tinha sentado em uma cadeira de rodas antes e sequer praticado esse esporte, contou ter adorado a experiência e disse que sua maior dificuldade no basquete em cadeira de rodas foi acertar a cesta. No fim, ela achou tudo “mais fácil do que imaginava”.

A Arena de Eventos foi montada em frente ao Planetário e atrás do Museu Afro Brasil e vai funcionar entre hoje (31) e amanhã (1° de setembro). A ideia foi criada pela Braskem, patrocinadora do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e pela Urbia, concessionária do parque. As atividades são todas gratuitas e funcionam das 9h às 17h. Além disso, o local deve receber a presença de alguns atletas paralímpicos.

Segundo Ana Laura Sivieri, diretora de marketing e comunicação corporativa da Braskem, a estrutura foi montada com o objetivo de “ajudar a torcida brasileira a enxergar a beleza e a potência das Paralimpíadas e para que ela possa torcer por nossos atletas”. A ideia de realizá-la no Ibirapuera foi também uma oportunidade de celebrar os 70 anos do parque. “Celebramos 70 anos [do parque] neste mês. Então juntamos as duas coisas: o aniversário do parque e as Paralimpíadas”, disse.