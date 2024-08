É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na raça! No sangue, @VilaNovaFC!

Em jogo que contou com transmissão ao vivo da, o Vila Nova superou o América-MG por 1 a 0, na noite deste domingo (25) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com o triunfo na partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro, o Tigre assumiu a 3ª colocação da classificação com 39 pontos conquistados.