Inter e Ferroviária ficam no 1 a 1 nas quartas do Brasileiro Feminino

Internacional e Ferroviária empataram em 1 a 1, na manhã deste domingo (25) no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em confronto válido pela ida das quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A partida foi transmitida ao vivo pela

Após um primeiro tempo sem bola na rede, aos 16 minutos da etapa final Tamara cometeu falta em Micaelly dentro da área. Duda Santos cobrou a penalidade máxima com perfeição para abrir o marcador para as Guerreira Grenás. Em desvantagem a equipe da casa começou a se lançar ao ataque. E o empate veio aos 36 minutos, também em cobrança de pênalti, de Priscila.

Aos 48 minutos Priscila voltou a balançar as redes, mas desta vez com a bola em movimento. Porém, o lance foi invalidado pela arbitragem, o que fez com que o resultado final fosse mesmo o empate de 1 a 1.

Vitória palestrina

No outro confronto das quartas de final do Brasileiro Feminino disputado neste domingo, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em partida disputada na Arena Independência. Juliete e Amanda Gutierres marcaram para as visitantes, enquanto Vitória Calhau descontou para as Cabulosas.