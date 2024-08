É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEEEEENCE O FLUUUUUUUMINEEEEEENSE! #TimeDeGuerreiros marca com Serna e Arias, derrota o Atlético-MG por 2 a 0 e sobe na tabela! VAMOS TODOS JUNTOS, FLUZÃO!

O Fluminense derrotou o Altético-MG por 2 a 0, na noite deste sábado (24) no estádio do Mineirão, e dorme fora do Z4 (zona do rebaixamento) do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo o Tricolor das Laranjeiras subiu para a 16ª posição da classificação com 24 pontos conquistados. Já o Galo permanece na 8ª colocação, com 30 pontos, após o revés.