Ituano derrota Goiás para ganhar força na luta para fugir do Z4

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em partida transmitida pela, o Ituano derrotou o Goiás por 1 a 0 no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, para ganhar força na luta para fugir do Z4 (zona do rebaixamento) da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Galo de Itu chegou aos 22 pontos, na 17ª posição, a apenas dois do CRB, primeira equipe fora do Z4 e que visita a Chapecoense ainda na 23ª rodada. Já o Esmeraldino permanece com 32 pontos, na 7ª colocação.