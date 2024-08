Com novidades, Dorival convoca seleção brasileira para Eliminatórias

Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Ao todo, seis jogadores da convocação que atuam no Brasil. Além de Estevão, Luiz Henrique, André (Fluminense), Gerson e Pedro (ambos do Flamengo), o lateral Guilherme Arana (Atlético-MG), que esteve na Copa América, foi lembrado novamente por Dorival. O treinador lamentou, porém, ter ouvido de torcedores - segundo ele - para não chamar atletas de seus clubes do coração, com receio de perdê-los por lesão em jogos importantes do calendário.

"A seleção brasileira é muito mais importante que toda e qualquer situação. Não podemos continuar pisando no produto que nós vendemos. O trabalho é moroso, detalhista e cabe a todos buscarmos essa recuperação. Tenho certeza que esse espírito vai mudar. Daqui a pouco, teremos o torcedor brasileiro do nosso lado. Não é simples, mas várias das ações são no sentido de estarmos com o torcedor do nosso lado", justificou o comandante da CBF.

O duelo contra o Equador será no dia 6 de setembro, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, a seleção brasileira viaja para Assunção, no Paraguai, para encarar os donos da casa no Estádio Defensores del Chaco, às 21h30. Enquanto estiver na capital paranaense, o grupo utilizará o Centro de Treinamento do Caju, do Athletico-PR. O chefe da delegação será o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio.