Série B: Coritiba derrota Sport na Arena Pernambuco por 1 a 0

Em partida que fechou a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi até a Arena Pernambuco e derrotou o Sport por 1 a 0. Com este resultado, em jogo transmitido ao vivo pela, o Coxa assumiu a 11ª posição da classificação com 30 pontos conquistados.