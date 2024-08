Edival Pontes conquista bronze para o Brasil no taekwondo

O brasileiro Edival Pontes, o Netinho, conquistou a medalha de bronze na categoria até 68 quilos do taekwondo dos Jogos Olímpicos de Paris (França), nesta quinta-feira (8) na arena montada no Grand Palais, após derrotar o espanhol Javier Polo Perez por 2 rounds 1.

É BRONZE PARA O BRASIL! NETINHO É BRONZE NO TAEKWONDO ATÉ 68KG VAMOS, BRASIL! É BRONZE, É BRONZE! #JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/FqNgoYKMkd

— Time Brasil (@timebrasil) August 8, 2024

Para alcançar o bronze olímpico o brasileiro teve que mostrar poder de reação, pois estreou na competição com derrota para o jordaniano Zaid Kareem. Mas Netinho recebeu a oportunidade de disputar a repescagem por causa da classificação do lutador da Jordânia à decisão na modalidade.

A medalha de Edival Pontes no taekwondo é a 15º do Brasil nos Jogos de Paris. Já na história da modalidade em Olimpíadas, a conquista de Netinho é a terceira de um brasileiro, após os bronzes de Natalia Falavigna, nos Jogos de Pequim (2008), e de Maicon Andrade, nos Jogos do Rio (2016).