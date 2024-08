Olimpíadas: Evandro e Arthur são eliminados no vôlei de praia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A dupla de vôlei de praia Evandro e Arthur foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris, após derrota por 2 a 0 para a dupla da Suécia Hellvig e Ahman. A partida foi disputada pelas quartas de final na Arena da Torre Eiffel. As parciais foram de 21 a 17 e 21 a 16.

Em nenhum momento da partida os brasileiros ficaram à frente dos suecos no placar. Não à toa, os adversários lideram o ranking do circuito internacional, além de terem conquistado o vice-campeonato do mundo em 2023.