Olimpíada de Paris: Ana Sátila e Pepê avançam no caiaque cross

Já Ana Sátila teve mais dificuldades. Na primeira corrida do dia, ela terminou na terceira posição, e foi para a repescagem. Depois, Ana voltou à corredeira para buscar a vaga na fase eliminatória e terminou como a mais rápida de sua bateria, garantindo lugar nas oitavas.

"Amanhã eu volto para o jogo e agora é descansar muito. Foi um dia muito longo e eu confesso que eu não gosto muito do Cross. Para mim, é muito difícil mentalmente, mas eu vou fazer o meu máximo hoje e amanhã para chegar muito bem com toda a energia do mundo e dar o meu melhor nessa competição, " afirmou Ana, também em entrevista à CBCA.

O caiaque cross continua neste domingo (4), já com a fase eliminatória. Os homens começam as descidas às 10h30, no horário de Brasília. Serão oito baterias com quatro atletas cada e os dois melhores avançam às quartas de final. Pepê vai participar da terceira bateria. O sistema é o mesmo para a disputa feminina, que terá início às 11h45. Ana Sátila estará na sétima bateria.