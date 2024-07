Duda e Ana Patrícia se garantem nas oitavas do vôlei de praia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As brasileiras Duda e Ana Patrícia deram mais uma demonstração de que são fortes candidatas ao ouro no torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos de Paris (França) após derrotarem as espanholas Liliana e Paula por 2 sets a 0 (parciais de 21/12 e 21/13) em apenas 35 minutos de partida nesta terça-feira (30). Com este resultado as atuais líderes do ranking mundial da modalidade confirmaram a classificação para as oitavas de final da competição.

Duda e Ana Patrícia, que estrearam na capital francesa com um triunfo por 2 sets a 0 sobre as egípcias Abdelhady e Elghobashy, ainda têm um compromisso pela fase classificatória: na próxima quinta-feira (1) medem forças com as italianas Gottardi e Menegatti a partir das 15h (horário de Brasília).