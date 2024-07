Torcida reúne-se em fanfest para acompanhar brasileiros na Olimpíada

Agora à tarde, o Brasil volta a entrar em cena com o futebol fenminino. Liderada pela Rainha Marta, a seleção feminina enfrenta a Nigéria. Para acompanhar o jogo, muitos torcedores se juntaram na Fanfest, um espaço que foi montado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Inaugurada no último sábado, esta é a primeira fanfest fora de uma cidade-sede dos Jogos.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão abertos oficialmente nesta sexta-feira (26), mas, em algumas modalidades, como futebol e handebol, a competição já começou. Os atletas brasileiros entraram hoje de manhã na disputa, com a vitória da seleção feminina de handebol sobre a da Espanha e a apresentação dos atiradores de tiro com arco.

Chamada de Festival Olímpico Parque Time Brasil, a fanfest mostrará ao vivo a participação da delegação brasileira em Paris em telões instalados no parque. A programação também contará com interação com atletas e ex-atletas, megashows e uma área gastronômica.

Para Herica, torcer junto com outras pessoas fortalece a participação dos atletas brasileiros em Paris. “É importante as pessoas virem para prestigiar mesmo. Muitas vezes as pessoas não conhecem as modalidades esportivas. Então, é importante conhecer, apoiar e, aqui do Brasil, mandar essa energia”, afirmou.

Quem também foi à fanfest para torcer pelo Brasil foi a jornalista esportiva Suleima Sena, 41 anos. Junto com as amigas, uma das quais é referência na arbitragem feminina no Brasil, Ana Paula Oliveira, a jornalista disse que estava lá para assistir à estreia da seleção feminina de futebol na Olimpíada de Paris.

“Já que nós não estamos em Paris, Paris vem até a gente. Então eu acho que é simbólico estar aqui”, afirmou Suleima. “O Brasil está em busca do primeiro ouro. Já chegou tão perto das outras vezes, com duas pratas. E a gente tinha que estar aqui prestigiando. A gente está bem confiante nesta seleção, que é muito interessante e mescla experiência com novos talentos promissores”, acrescentou.

A expectativa de Suleima para a participação da seleção brasileira em Paris é positiva. “Temos uma equipe realmente muito preparada. Temos o melhor técnico do Brasil hoje. Um técnico vitorioso, que realmente entende de futebol feminino, de estratégia. E jogadoras que atuam nas principais ligas do futebol do mundo. O Brasil tem todos os ingredientes. É claro que a gente olha para lá, especialmente para o grupo do Brasil, que é um grupo difícil."

Sobre a partida desta tarde, contra a Nigéria, a jornalista disse que seria difícil. "A gente não pode se enganar com a Nigéria, que é uma equipe muito forte fisicamente, que fez uma excelente Copa do Mundo. Mas eu confio muito, eu confio muito nessa equipe do Brasil”, afirmou, confiante.