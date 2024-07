Rádio Nacional transmite Botafogo e Palmeiras às 21h30

Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Serie A. Teremos 19h Atlético Goianiense e Vasco da Gama.

Volante Rhaldiney, do Dragão, fala que vai seguir as orientações do técnico para enfrentar o Cruz Maltino.

Completam ainda a rodada. São Paulo e Grêmio as oito da noite.