Copa América: Dorival confirma Endrick como titular diante do Uruguai

“Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um jogador que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick”, declarou Dorival Júnior em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5).

A seleção brasileira tem um grande desafio nas quartas de final da Copa América, enfrentar o Uruguai sem uma de suas referências técnicas, o atacante Vinicius Júnior. E para substituir o jogador do Real Madrid (Espanha) o técnico Dorival Júnior já tem um nome escolhido, o jovem Endrick, de 17 anos.

Na conversa com os jornalistas, o comandante da seleção brasileira comentou como pretende usar o jogador na partida que será disputada a partir das 22h (horário de Brasília) do próximo sábado (6) em Las Vegas (Estados Unidos): “Acho que o Endrick não é especificamente um nove, que joga fixo, prefere um pivô. Ele é um jogador que flutua, se movimenta. Realmente, nas minhas últimas equipes sempre tive um centroavante de origem, mas tenho que respeitar as características dos jogadores que convocamos”.

Durante a entrevista, Dorival Júnior também falou da sua expectativa para o confronto com o Uruguai: “É um grande clássico sul-americano. Um jogo importante para o Brasil e para o Uruguai. É uma equipe [o Uruguai] que merece todo respeito, vem em um processo de evolução, assim como o Brasil, que vem encontrando seus caminhos. Não tenho dúvidas de que o Uruguai terá problemas contra a nossa equipe. São times que se conhecem, se respeitam, e teremos tudo para ter uma grande partida”.