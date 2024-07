Flamengo goleia Atlético-MG e segue na liderança do Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FIMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA ARENA MRV! PELO BRASILEIRÃO, O MENGÃO VENCE O ATLÉTICO-MG POR 4 A 2 COM GOLS DE BRUNO HENRIQUE (2), CARLINHOS E AYRTON LUCAS!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/5ZvMFgoDYw

O Flamengo mostrou que é um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro ao golear o Atlético-MG por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (3), mesmo jogando em Belo Horizonte. Com esta vitória, que contou com transmissão ao vivo da, a equipe da Gávea permanece na liderança isolada da competição nacional.