Eduardo de Deus e Matheus Lima fazem índice olímpico no Troféu Brasil

O Troféu Brasil, última chance de os atletas somarem pontos no ranking olímpico, vai até domingo (30), quando fecha o período para a totalização dos pontos, que começou em 1º de julho do ano passado. O atletismo brasileiro já tem garantidas 18 vagas em Paris. O Troféu Brasil tem transmissão ao vivo no YouTube do Time Brasil.

Alerta de índice olímpico!